O desastre do tecto da dívida dos EUA ainda não acabou

A ideia de que atingir o limite da dívida forçaria os EUA a deixarem de pagar imediatamente as obrigações do Tesouro é um boato. O governo arrecada impostos mais do que suficientes para pagar os juros da dívida e o tecto ao endividamento não cria obstáculos ao adiamento do reembolso de dívida que esteja a atingir a maturidade.