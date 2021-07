A iminente crise da dívida estagflacionista

À medida que a inflação for subindo nos próximos anos, os bancos centrais irão deparar-se com um dilema. Se começarem a acabar gradualmente com as políticas não convencionais e a aumentarem os juros diretores para combater a inflação, arriscam-se a desencadear uma vasta crise da dívida e uma recessão severa; mas se mantiverem uma política monetária acomodatícia, arriscam-se a uma inflação na ordem dos dois dígitos – e a uma estagflação quando ocorrerem os próximos choques de oferta negativos.