As consequências globais de uma guerra fria sino-americana

Se o relacionamento é mal gerido - com os EUA a tentarem atrapalhar o desenvolvimento da China e conter a sua ascensão, e a China a projetar agressivamente o seu poder na Ásia e no mundo – seguir-se-á uma guerra fria, sendo que uma guerra quente também não pode ser descartada. No século XXI, a Armadilha de Tucídides engoliria não só os EUA e a China, mas o mundo inteiro.