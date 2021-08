É hora de flexibilizar as restrições mundiais às viagens

Os epidemiologistas demonstraram de forma convincente que usar máscara facial, manter o distanciamento social e evitar de uma forma geral um contacto pessoal mais próximo são comportamentos que reduzem a transmissão da doença. As chegadas internacionais não perturbam de forma alguma esse resultado; se deixámos de propagar a doença, então as pessoas que chegam de fora e que cumprem as regras não irão mudar grandemente esse cenário.