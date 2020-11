André Veríssimo averissimo@negocios.pt 15 de Novembro de 2020 às 23:15

A urgência no Montepio

O Montepio é mais um caso do proverbial “empurrar com a barriga” tão habitual quando há um enorme problema onde ninguém quer pôr as mãos porque sabe que vai sempre ficar com elas queimadas. Só que quanto mais se empurra, mais a bola de neve cresce.