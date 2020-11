André Veríssimo averissimo@negocios.pt 09 de Novembro de 2020 às 23:00

De olhos postos no fim da crise

Os mercados de capitais viveram esta segunda-feira um dia de euforia. As ações europeias valorizaram como há muito não se via, a cotação do petróleo disparou, o dólar subiu contra as restantes divisas e o ouro perdeu brilho como ativo de refúgio. Num mundo ainda em desespero por causa da pandemia, os investidores já veem o fim da crise. Devemos acreditar neles?