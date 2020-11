André Veríssimo averissimo@negocios.pt 02 de Novembro de 2020 às 23:00

Que América vamos ter?

Votar Donald Trump ou Joe Biden é muito mais do que escolher entre políticas mais à direita ou à esquerda, mais ou menos carga fiscal para as empresas e os ricos, ter seguros de saúde subsidiados pelo Estado ou não os ter. Não que essas sejam questões menores, mas não é isso que anima a participação recorde nas eleições. É algo muito mais profundo. O que está em causa é a definição de um modelo de sociedade, tal como o foi a guerra civil do século XIX.