O nitrato que expõe Putin

A 2 de fevereiro deste ano, o governo russo tomou a decisão de suspender temporariamente as exportações de nitrato de amónio. Este composto serve para produzir fertilizantes, mas também para fabricar explosivos que as empresas mineiras utilizam para extrair carvão.De acordo com as estatísticas disponíveis, os principais exportadores de nitrato de amónio são a Rússia e a Ucrânia, que representam mais de ...