Lembra-se da Ucrânia?

No início da guerra, o sofrimento dos ucranianos chocou o mundo, agora faz parte do quotidiano e merece referências marginais. Mesmo no plano internacional, a contestação à invasão russa perdeu intensidade. Já no caso da Faixa de Gaza existe uma terrível bipolarização (ou se é por Israel ou pela Palestina) que impede a sensatez e remete para uma desumana parcialidade.