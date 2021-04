O Portugal das revoadas

Em Portugal são comuns as revoadas que clamam por mudanças e acabam no arquivo do esquecimento, por força da procrastinação. A vontade de mudar é vencida pela inércia, com o contributo inestimável dos fazedores da política. Aliás, por vezes fica a sensação de que os promotores do barulho são os que mais contribuem para que nada aconteça.