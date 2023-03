O transtorno ensurdecedor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A administração da Transtejo Soflusa demitiu-se depois de um relatório demolidor do Tribunal de Contas (TdC) relativo à aquisição de 10 navios. Em causa está a compra de nove baterias, pelo valor de 15,5 milhões de euros, num contrato adicional a um outro contrato já fiscalizado previamente pelo TdC para a aquisição, por 52,4 milhões de euros, de 10 (um deles já com bateria, para testes) novos navios com

...