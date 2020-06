Celso Filipe cfilipe@negocios.pt 25 de junho de 2020 às 23:00

Os efeitos das causas

No início desta legislatura já tínhamos assistido ao abandono do Livre por parte da deputada Joacine Katar Moreira e, pelo caminho, André Ventura, líder e deputado único do Chega, também ensaiou uma ameaça de demissão do partido depois das críticas internas por se ter abstido, em abril, na votação da renovação do estado de emergência.