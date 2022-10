Biden e Putin tiraram argumentos a Bolsonaro

Jair Bolsonaro não aceita o resultado da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras que deram a vitória a Lula da Silva por escassa vantagem.





Nem ele, nem boa parte do seu eleitorado.





O silêncio de Bolsonaro, depois de conhecidos os resultados, é um sinal óbvio de que pediu aos seus colaboradores que definissem uma estratégia para contestar a contagem dos votos.





O amanhecer no Brasil será marcado pela dúvida quanto a um possível comportamento do ainda inquilino do Palácio do Planalto e dos seus correligionários.





Todavia há uma circunstância externa que joga a desfavor de Bolsonaro e que este não pode controlar.





Dos Estados Unidos a França, passando pela Rússia, a esmagadora maioria dos chefes de Estado e do Governo deram os parabéns a Lula da Silva pela vitória.





Isto é, Biden, Macron, Putin, Marcelo e muitos ouros (distantes ideologicamente) validaram internacionalmente os resultados retirando margem de manobra a Bolsonaro.





Caso o atual presidente promova uma revolta e incite a uma qualquer espécie de golpe de Estado, condenaria o Brasil a um isolamento internacional.





Jair Bolsonaro até pode ansiar por uma rutura. Contudo, os seus apoiantes mais lúcidos e os militares não irão querer condenar o país a um ostracismo que não interessaria a ninguém e sujeitaria o Brasil a sanções internacionais que impactariam negativamente a economia e todos os estratos sociais.





As próximas horas serão decisivas para perceber o futuro imediato do Brasil.