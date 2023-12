A partidarite no Estado

Estávamos em 1976 e o então governador do Banco de Portugal, José Silva Lopes, desafiou o MIT a apoiar o regulador no estudo da economia portuguesa. Silva Lopes queria professores como o reputado Robert Solow, mas ficou com os alunos: Miguel Beleza, Paul Krugman, Andrew Abel, Jeffrey Frankel e Raymond Hill. Os dados chegaram via Amílcar Theias, ex-ministro do Ambiente e então técnico no Ministério das Finanças.