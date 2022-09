As incertezas do inverno

O cenário de um corte absoluto do abastecimento via Nord Stream é cada vez mais real, o motor alemão da economia do euro dá cada vez mais sinais de fraqueza e uma poupança demasiado cerrada entre as famílias tende, regra geral, a afundar as economias. Por tudo isso, o cenário semi-cor-de-rosa traçado pelo BCE parece estar altamente deslocado da realidade.