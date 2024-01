Deixar planos na gaveta

Quando a transparência escasseia, o espaço para interpretações é demasiado lato. No caso da compra de ações dos CTT pela Parpública, até pode haver aproveitamento político à boleia das legislativas antecipadas, mas o retrato do que se passou no verão de 2021 resume-se a uma só coisa: uma tentativa encapotada do Governo de renacionalizar a empresa.





...