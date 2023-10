Gerações encurraladas

“Nos olhos dos esfaimados cresce a ira. Na alma do povo, as vinhas da ira crescem e espraiam-se pesadamente, pesadamente amadurecendo para a vindima.” O retrato é de Steinbeck, a década a de 30 do século passado, mas a desesperança é próxima daquela que muitos dos que desceram a Avenida Almirante Reis, em Lisboa, sentem no pulsar dos seus dias.





...