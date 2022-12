Malogradas malas

Uma sociedade que não pode confiar nos seus mais destacados políticos e instituições, que suspeita de organizações da sociedade civil que se devem pautar pela proteção do próximo e que põe em causa o que está por detrás do papel dos sindicatos no mundo laboral é uma sociedade que estende o tapete vermelho à desinformação, à desagregação e à divisão social.