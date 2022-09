O fim de uma era tem preço

Arrisco-me a que as linhas que se seguem possam ser interpretadas de forma errada, deixando uma ideia de pouca sensibilidade face ao drama que tantas famílias atravessam. Nada mais enganador. As linhas que se seguem visam, sobretudo, contextualizar o atual choque inflacionista que atravessamos. A mudança no paradigma global, que a União Europeia e boa parte do mundo ocidental assumiram como crucial no pós-pandemia, tem custos que tenderão a ser permanentes. Daí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...