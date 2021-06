Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A 30 de novembro de 2019 o sorteio para a fase final do Euro 2020 juntou Portugal, Alemanha e França com a menosprezada Hungria. Rapidamente o Grupo F ganhou o cognome de "Grupo da Morte" e muitos garantiam que o futuro campeão europeu sairia deste lote.Uma pandemia mais tarde, os resultados (e exibições) contam uma história bem diferente. Portugal estreou-se com uma enganadora vitória por 3-0 com a Hungria, vista como o "bombo da festa" apesar ...