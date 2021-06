Não foi azar

Não faltarão argumentos para justificar o fiasco. Explicações com muitos ‘ses’ e verbos no condicional, todas acompanhadas da palavra ‘azar’ ou da expressão ‘falta de sorte’. Suaviza a desilusão, mas apenas isso. Objetivamente, não se tratou de uma coisa nem de outra. Os números são arrasadores: em quatro jogos, a seleção portuguesa ganhou um. Sofreu seis golos. Ficou em terceiro no

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...