O que pode significar a recompra de ações?

As cotadas americanas gastaram um bilião de dólares na recompra de ações, no ano passado. Um valor que elevou para quatro biliões de dólares o montante gasto na última década, desde que teve início a crise financeira.

Este valor acumulado supera, aliás, o montante gasto pela Reserva Federal na compra de obrigações como parte do seu programa de compra de ativos, destaca a Bloomberg. Mas os políticos americanos demonstram agora que estão atentos a estes números, revela a Bloomberg.. Os senadores Charles Schumer e Bernie Sanders estão a trabalhar num pacote legislativo que pretende travar a compra de ações próprias por parte das empresas, exceto de estas satisfizerem uma lista de critérios que demonstram que tratam os seus colaboradores de forma justa. Isto porque defendem que a atual estratégia das empresas seguida nesta matéria está a afetar os trabalhadores e a afetar as perspetivas de crescimento de longo prazo da economia. A compra de ações próprias pode revelar que os gestores da empresa não encontram nenhum fim mais produtivo para o seu dinheiro. Apesar de os acionistas serem beneficiados com as compras, não há investimentos na empresa e nem todos saem a ganhar, defendem os senadores.