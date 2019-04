Está indeciso? O Goldman tem três estratégias

E o Goldman Sachs acredita que ainda há margem para mais ganhos, ainda que ligeiros: até ao final do ano, o banco de investimento antecipa uma subida de cerca de 3%. Por isso, considerando que o atual momento do mercado é algo "opaco", recomenda três estratégias aos investidores, frisa a CNBC. Estes analistas defendem que os investidores têm sido confrontados com um "desafio" em termos do "que comprar e o que vender no atual ambiente de mercado". Assim, o Goldman Sachs aconselha a aposta em cotadas com "baixa alavancagem operacional", porque estas empresas "têm um desempenho acima da média quando a economia desacelera". Em segundo lugar, recomenda cotadas "com baixos custos laborais face às receitas". Isto porque os analistas do banco de investimento defendem que estas emprestas estão "menos suscetíveis a revisões negativas dos lucros por ação". A terceira e última estratégia aponta para a aposta em ações com um "elevado retorno do dividendo" e com margem de crescimento da remuneração nos próximos dois anos.

Jornalista