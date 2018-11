Sem fazer barulho, a Microsoft voltou ao topo

Há muito poucos meses, falávamos das empresas "trillion-dollar baby". Pela primeira vez, uma empresa norte-americana conseguia uma avaliação acima de um bilião de dólares. Essa empresa foi a Apple, que já há alguns anos tinha o estatuto de maior empresa do mundo.

Poucos dias depois, a Amazon conseguiu a mesma proeza. Tudo isto foi alcançado no mês de Agosto. Depois disso, os mercados accionistas entraram num período de instabilidade que levou estas acções a perderem valor.

A dona do iPhone tinha, esta terça-feira, um valor de mercado de 821,4 mil milhões de dólares, enquanto a Amazon valia 772,9 mil milhões de dólares. Mas, neste período, a Microsoft, que já completava o pódio das três maiores empresas do mundo, acabou por ser menos penalizada e, "sem fazer muito barulho" foi superando as duas empresas que até há muito pouco tempo estavam mais bem situadas.