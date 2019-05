Um milhão basta para ser milionário? 

Diz o dicionário que é milionário alguém que detenha, pelo menos, um milhão de euros. Mas a definição de milionário depende de cada um e, para muitos, um milhão não basta para ser considerado membro deste grupo de pessoas mais favorecidas, do ponto de vista económico.

Nos EUA, por exemplo, um estudo citado pelo Business Insider mostra que, para os americanos, para se ser considerado rico deve ter-se, pelo menos, 2,3 milhões de dólares.

Para os inquiridos, sem este valor não é possível assegurar uma vida tranquila e desafogada financeiramente. Mas os resultados do estudo variam consoante a idade e a cidade onde vivem as pessoas questionadas. Para quem vive em São Francisco, o valor apontado para ser considerado rico é de cerca de quatro milhões de dólares.

Pormenorizando ainda mais a amostra do estudo, a geração dos "baby boomers" aponta 5,1 milhões. Mais do que o custo de vida do local onde se vive, a definição de milionário parece variar também em função das expectativas que se tem. E, se para os "millennials" é preciso menos para se ser considerado rico, para as gerações mais velhas esse bem-estar financeiro é mais exigente.

Em qualquer um dos casos, um milhão não chega para ser rico.