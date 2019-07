Morgan Stanley perdeu a esperança nos bancos centrais

Mas, mais de uma década depois da crise, os bancos centrais continuam a assumir um papel central no sobe e desce das bolsas. Fed e BCE comprometeram-se, nas últimas semanas, a manter a sua política de estímulos pelo tempo que for necessário e abriram a porta a novos cortes de juros. Notícias que animaram os investidores, mas não alguns bancos de investimento, como o Morgan Stanley. O banco norte-americano passou a mandar vender as ações, mostrando-se pessimista para a evolução dos retornos nos mercados acionistas. Mas não foi apenas para as ações que o banco ficou mais pessimista. "A nossa preocupação é que os efeitos positivos de uma política monetária mais expansionista seja compensado pelas consequências negativas de um crescimento mais fraco", justifica o banco numa nota. E, tendo em conta as previsões do Morgan Stanley, o crescimento da economia global e dos resultados das empresas vai ser mesmo menor. O banco perdeu a confiança nos bancos centrais?

