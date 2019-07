Publica fotos com o seu animal? Tenha cuidado

As fotos com animais invadem as redes sociais. Seja o gatinho a dormir no sofá ou o cão a brincar no jardim, estas partilhas no facebook ou no Instagram são frequentes, sobretudo entre as gerações mais jovens. Mas, algo que parece tão inocente, como publicar uma fotografia com o seu animal de estimação pode, na verdade, ser um fator de risco. É, pelo menos, este o entendimento do Santander.









Segundo o estudo realizado pelo Santander U.K. e pela One Poll, junto de 2.000 jovens adultos britânicos, quase 90% reconheceu que partilha informações pessoais como o nome dos seus animais. À partida pode parecer que não há nada de mal nisto, mas, ainda segundo o mesmo inquérito, um em cada dez usa o nome do seu animal de estimação - o mesmo que partilhou - como password. Além disso, metade dos jovens com idades entre os 18 e os 24 anos usa a mesma password para vários sites e só 12% atualiza estes códigos. Um comportamento que facilita a vida a quem quer cometer fraudes financeiras.

O banco espanhol, citado pela CNBC, argumenta as pessoas que publicam fotos dos seus animais de estimação nas redes sociais estão a colocar-se em risco de fraude e outros esquemas financeiros.