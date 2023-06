Advogado do Diabo - Episódio 42

10:00 13 min.

Neste episódio olhamos para a nova liderança do Bloco de Esquerda e analisamos as entrevistas que Mariana Mortágua deu após assumir a coordenação do partido onde abordou, entre outros temas, o problema da habitação. Discutimos ainda o Caso Tutti-Fruti, onde surgiram os nomes de dois atuais ministros socialistas.



O que traz de novo Mariana Mortágua ao Bloco de Esquerda? A líder bloquista criticou a ineficácia do Governo na crise imobiliária. Tem razão no que afirma? E será que a habitação é uma das áreas que devia merecer um acordo para lá da legislatura?