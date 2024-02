Advogado do Diabo com Cristina Siza Vieira: Limitações do aeroporto de Lisboa pesam no turismo

10:00 30 min.

A vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, explica que o país está a perder turistas por causa das dificuldades em que o Aeroporto Humberto Delgado opera e critica a indecisão em torno da localização da nova infraetrutura.Quanto aos números do setor, acredita que será possível bater mais recordes, a exemplo do que aconteceu em 2023. Frisa ainda que o mercado norte-americano foi um dos que mais cresceu face a 2019.Cristina Siza Vieira recordou ainda o "amigo" André Jordan, que faleceu na semana passada com 90 anos, sublinhando o seu papel no desenvolvimento do país. "Era um encantador", admite. "Ele acreditou em nós ainda antes de nós acreditarmos."Luís Miguel Henrique acredita que o atual momento político travou uma maior manifestação pública de apreço pelo empresário considerado o pai do turismo português.Já sobre o setor em si, diz que o problema não é o peso do turismo no PIB, mas a falta de dinamismo de outros setores.Este episódio também está disponível em vídeo