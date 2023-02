BdP Podcast

BdP Podcast: A inflação pela voz dos melhores jovens economistas

Inflação e política monetária são os temas do último de três episódios do BdP Podcast com vencedores do Prémio Jacinto Nunes, que o Banco de Portugal atribui anualmente aos melhores alunos da licenciatura de Economia.

12:00 10 min.