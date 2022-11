BdP Podcast

BdP Podcast As razões de mais riscos para a estabilidade financeira

Os riscos para a estabilidade financeira aumentaram nos últimos meses. O BdP Podcast esteve à conversa com Ana Cristina Leal, Diretora do Departamento de Estabilidade Financeira, e Ricardo Martinho, coordenador da unidade que avalia as vulnerabilidades associadas às famílias e às empresas, para perceber as razões que explicam este aumento.

24 de Novembro de 2022 às 12:00 10 min.