BdP Podcast: Conheça os principais riscos para a estabilidade financeira

A invasão da Ucrânia trouxe novas ameaças para o sistema financeiro, como revela a edição de junho do Relatório de Estabilidade Financeira que o Banco de Portugal acaba de publicar. Para ficar a conhecer melhor os principais riscos que se colocam à estabilidade financeira, o BdP Podcast foi conversar com a Diretora-Adjunta do Departamento de Estabilidade Financeira, Inês Drumond, e com o coordenador da área de avaliação de riscos e vulnerabilidades, Carlos Santos.

09:17 13 min.