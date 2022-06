BdP Podcast

BdP Podcast conversa sobre princípios de investimento responsável

O Banco de Portugal acaba de divulgar a Carta de Princípios de Investimento Responsável com as orientações gerais da sua atuação, procurando promover a sustentabilidade ambiental, social e de governação no desempenho da sua missão. Neste episódio do BdP Podcast conversamos com a diretora de Mercados e Reservas, Helena Adegas, sobre a importância destes princípios e como já estão a mudar a forma como o Banco de Portugal gere os seus ativos próprios.

12:00 9 min.