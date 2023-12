Saiba como a saúde financeira das empresas portuguesas melhorou em 15 anos

12:00 7 min.

O endividamento das empresas portugueses diminuiu de forma consecutiva desde a crise financeira de 2008. Para conhecermos este percurso de melhoria de saúde financeira e a comparação com a realidade europeia, o BdP Podcast conversou com os economistas Diana Bonfim, Pedro Moreira e Nuno Silva, autores do tema em destaque "A desalavancagem das empresas portuguesas no contexto europeu", incluído no Boletim Económico de dezembro.





O BdP Podcast dá a conhecer as atividades desenvolvidas pelo Banco de Portugal e aborda temas que possam ser úteis no dia-a-dia dos cidadãos, sejam dicas para a utilização de serviços financeiros e de pagamentos ou informações sobre serviços disponibilizados a particulares e empresas.





O BdP Podcast está disponível no site do Banco de Portugal e nas plataformas Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts.