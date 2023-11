C-Studio

O novo significado do marketing para uma audiência empoderada

Marcas mais humanizadas e com propósito que ousam transformar a cultura, enquanto constróem narrativas não intrusivas, com relevância e completamente centradas nas pessoas. Desfrute da companhia de quem faz isto com tanto compromisso e consistência: Teresa Abecasis Burnay (Business Unit Director Unilever), Cátia Magalhães (Head de Comunicação digital e Branded Content Mercedes-Benz) e Francisco Faria (Head de Branded Content Betclic).

