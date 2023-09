Conversas com CEO

Diogo Teixeira é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo da Beta-i fala do seu percurso e dos projetos que já concretizou e que estão em andamento. É na ligação entre as start-ups e as grandes empresas que está o centro do que gosta de fazer, abrindo caminho para a inovação.

10:26 39 min.