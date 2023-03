Conversas com CEO

Filipe Duarte Santos é o convidado de Conversas com CEO

É uma referência na área das alterações climáticas. O presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável fala dos efeitos geopolíticos da transição energética e da importância de a União Europeia se tornar menos dependente nesta nova era do solar e do eólico que a China domina. Portugal está no bom caminho a mitigar os efeitos das alterações climáticas, pelo peso que já tem nas eólicas. Mas não está tão bem na adaptação que é, na prática, o que nos defende mais. Aí é preciso trabalhar mais para resolver os problemas da falta de água, da erosão da costa, dos efeitos das alterações climáticas na saúde humana e ainda no combate aos incêndios.

07:17 40 min.