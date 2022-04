Podcast

Isabel Vaz é a convidada de Conversas com CEO

A presidente executiva do grupo Luz Saúde, é a convidada do podcast Conversas com CEO, inserido no projeto Negócios Sustentabilidade 20|30 do Jornal de Negócios. Em conversa com Helena Garrido revisita os difíceis tempos da pandemia, fala do que está a fazer o grupo em matéria ambiental e dos desafios que enfrenta num setor com escassez de qualificações e com uma sociedade a envelhecer.

07:01 46 min.