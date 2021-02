O que é a bazuca europeia e o Fundo de Recuperação da UE?

O Dinheiro da Europa Descomplicado é um podcast do Negócios, financiado pelo Parlamento Europeu, com 12 programas, onde se explica de forma simples as principais questões da União Europeia. Desta feita, tentámos perceber o que é afinal a bazuca europeia e detalhar em que consiste o chamado Fundo de Recuperação da UE. Para nos ajudar a descomplicar este tema falámos com os eurodeputados Margarida Marques, José Manuel Fernandes e José Gusmão, e com o economista Ricardo Paes Mamede.

O que é a bazuca europeia e o Fundo de Recuperação da UE?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.