Podcast: Como foram negociadas as vacinas contra a covid-19?

O Dinheiro da Europa Descomplicado é um podcast do Negócios, financiado pelo Parlamento Europeu, onde se explica de forma simples as principais questões da União Europeia. Esta semana quisemos explorar o tema das vacinas. Como foram escolhidas? Com que critérios? Falámos com Sofia Colares Alves, representante da Comissão Europeia, Fátima Ventura, do Infarmed e Nuno Melo, eurodeputado.

