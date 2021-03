Podcast: O que pode a UE fazer com a sua montanha de dívida pública?

O Dinheiro da Europa Descomplicado é um podcast do Negócios, apoiado pelo Parlamento Europeu, onde se explicam questões da União Europeia. Esta semana exploramos o tema do endividamento da UE. Falamos com Ricardo Santos, economista especializado em assuntos europeus, Nuno Teles, professor na Universidade Federal da Bahia, Gonçalo Pina, professor da ESCP Business School e com Andrew Kenningham, da Capital Economics.

Podcast: O que pode a UE fazer com a sua montanha de dívida pública?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.