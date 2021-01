Podcast: Para que servem e quando chegam as novas regras da PAC?

O Dinheiro da Europa Descomplicado é um podcast do Negócios onde se explica de forma simples as principais questões da União Europeia. O tema de hoje é a Política Agrícola Comum (PAC), que vai ter novas regras e objetivos a partir de 1 de janeiro de 2023. A reforma pode ficar concluída durante a presidência portuguesa da UE. Maria do Céu Antunes, ministra da Agricultura, e Álvaro Amaro, eurodeputado do PSD, foram os convidados.

Podcast: Para que servem e quando chegam as novas regras da PAC?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.