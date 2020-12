Podcast: Que respostas tem a União Europeia para a crise?

O Dinheiro da Europa Descomplicado é um podcast do Negócios, com 12 programas, onde se explica de forma simples as principais questões da União Europeia. O segundo podcast é dedicado à resposta à crise. Na primeira vaga da doença, os países viram-se forçados a desligar as suas economias e a recolher as famílias em casa. Agora, tentam manter a atividade económica ao mesmo tempo que se protegem do vírus. Neste programa, fazemos um guia das principais medidas avançadas pela UE. As eurodeputadas Margarida Marques e Lídia Pereira ajudaram a descomplicar este tema.

