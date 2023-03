O Lugar Delas

O Lugar Delas: Finanças pessoais no feminino

Neste terceiro e último episódio, a jornalista Marta Velho e Leonor Mateus Ferreira, editora de Mercados, conversam sobre finanças pessoais e a forma como as mulheres olham para o dinheiro. Créditos, poupanças, gestão financeira. São temas que foram debatidos por Sara Antunes, Diretora de Comunicação e Conteúdos no Doutor Finanças, e Sandra Maximiano, Economista e professora associada no ISEG.

A carregar o podcast ...

08:30 29 min.