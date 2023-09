Agência Internacional de Energia quer diversificar acesso a minerais críticos para evitar “riscos profundos”

A Agência Internacional de Energia (AIE) quer promover a diversificação de acesso a minerais críticos essenciais às tecnologias verdes. "O nível de concentração excessiva a que assistimos atualmente nos mercados de minerais críticos é diferente do de qualquer outro produto de base importante de que dependemos no mundo moderno. A história tem-nos mostrado que não diversificar adequadamente os fornecimentos e as rotas comerciais de recursos essenciais acarretam riscos profundos", afirmou o diretor executivo da AIE, Fatih Birol, na primeira Cimeira da AIE sobre Minerais Críticos e Energia Limpa, que decorreu nesta quinta-feira em Paris.





"A garantia de fornecimentos seguros e sustentáveis de minerais essenciais para a transição para a energia limpa tornou-se rapidamente uma prioridade máxima para governos, empresas e investidores em todo o mundo", acrescentou.





A AIE tem assumido um papel de liderança nesta questão e está a aprofundar o trabalho para ajudar os países a desenvolverem cadeias de abastecimento de energia limpa "robustas e resilientes".





A AIE foi convidada por governos de todo o mundo a fazer recomendações sobre opções para diversificar o fornecimento de minerais críticos e o fabrico de tecnologias de energia limpa. Para o efeito, está a criar uma nova Divisão de Segurança Energética e Minerais Críticos dedicada a estas questões.





A primeira análise anual do mercado de minerais críticos da AIE, publicada em julho, também mostrou que a implantação recorde de tecnologias de energia limpa está a impulsionar "uma enorme procura" de minerais como o lítio, o cobalto, o níquel e o cobre.





A conceção de novas estratégias para responder a esta nova vaga de procura esteve no centro dos debates desta cimeira, tendo sido identificadas seis áreas de ação fundamentais, nomeadamente, acelerar os progressos para uma oferta diversificada de minerais; libertar o poder da tecnologia e da reciclagem; promover a transparência nos mercados; aumentar a disponibilidade de informações fiáveis; criar incentivos para uma produção sustentável e responsável; e reforçar os esforços de colaboração internacional.





"A promoção do diálogo inclusivo deve estar na vanguarda da agenda dos minerais críticos à medida que navegamos nesta questão complexa e multifacetada no âmbito da transição para a energia limpa", afirmou Fatih Birol. "Através da sua análise e dos seus dados, é missão da AIE garantir que os minerais críticos se tornem um símbolo de cooperação internacional e não de ansiedade em relação aos recursos."





Quase 50 países - incluindo grandes produtores e consumidores de minerais críticos emergentes - reuniram-se ontem com líderes da indústria, investimento e sociedade civil na primeira Cimeira de Minerais Críticos e Energia Limpa da AIE para partilhar experiências e discutir cursos de ação eficazes sobre minerais críticos para garantir transições de energia rápidas e seguras.



Os minerais críticos estão no centro das principais tecnologias de energia limpa, como turbinas eólicas, veículos elétricos e painéis solares.