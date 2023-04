UE quer acordo com EUA sobre minerais críticos para produção automóvel

O vice-presidente da Comissão Europeia, que acumula com o pelouro do Comércio, Valdis Dombrovskis, defendeu sexta-feira a assinatura de um "acordo executivo" com o governo dos EUA sobre minerais críticos para a fabricação de veículos elétricos.





Dombrovskis, durante uma conferência de imprensa, deu como exemplo o recente acordo assinado entre o governo do presidente Joe Biden e as autoridades japonesas para o comércio de minerais, que foi a nível do executivo, isto é, sem a intervenção do Congresso.





Em março, Biden e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, decidiram começar a negociar um acordo comercial sobre minerais para incluir as empresas europeias que produzem veículos elétricos e estabelecer um "diálogo transparente" sobre os subsídios para energias renováveis.





O acordo procura resolver algumas tensões que marcaram a relação transatlântica nos +últimos meses, depois da aprovação nos EUA da designada Lei de Redução da Inflação, que oferece incentivos fiscais às empresas que fabriquem veículos elétricos com componentes produzidos na América do Norte.





As empresas europeias, em princípio, não podiam aceder a esses subsídios, dada a inexistência de um acordo comercial com os EUA, mas Washington e Bruxelas querem resolver o problema e criaram um grupo de trabalho para isso.