Assunção Cristas: Novo mercado de carbono "não se confunde com os esquemas já existentes"

O diploma é recente e sofreu alterações entre a fase de discussão pública e a sua publicação, no arranque do ano, em Diário da República. Os mercados de carbono regulados são uma realidade, mas a ex-ministra da Agricultura e do Ambiente Assunção Cristas lembra que o mecanismo de certificação e transação de créditos de carbono que o diploma vem criar "não se confunde com os esquemas já existentes de comércio de licenças de emissões".



Para a antiga governante, que agora dirige à Área de Ambiente e Serviços Integrados ESG na sociedade de advogados Vieira de Almeida (VdA), "o diploma vem trazer regulação a atividades voluntárias de geração e transação de créditos de carbono". E é no termo voluntário e na configuração técnica dos direitos transacionados que reside a diferença essencial em relação a outro tipo de regras ou sistemas.



No entender da advogada e professora universitária, quem não acompanha com tanta atenção o setor poderá ser induzido em erro, já que é natural a existência de alguma confusão "entre os modelos de mercado de carbono assente numa lógica de direitos de emissão - com origem nos vários mecanismos decorrentes do direito internacional, e no caso europeu com forte expressão no ETS, mecanismo obrigatório para alguns setores de atividade, como a produção de energia - e os mercados voluntários de carbono que agora se vem regular".





Estes últimos, enfatiza, baseiam-se "em créditos de carbono que são gerados e adquiridos voluntariamente, ou seja, sem obrigatoriedade" e já existem com base na autonomia privada. O diploma agora publicado cria "as bases para instituir um mercado voluntário de carbono regulado em Portugal, introduzindo regras com vista a dar credibilidade e potenciar o crescimento do mercado", afirma Assunção Cristas.

"De acordo com o decreto-lei publicado, qualquer emissão pode ser compensada no âmbito da plataforma onde tudo se vai processar e não apenas as emissões residuais, ou seja, aquelas para as quais não há ainda uma solução tecnológica e economicamente viável para a sua eliminação, como estava previsto em versão anterior" do diploma.





Contudo, alerta a advogada da VdA, "é impreciso dizer-se que não há qualquer obrigação de redução de emissões para as empresas". "Não só há legislação setorial que obriga a essa redução, mas também a legislação europeia no quadro regulatório ESG já obriga a um relato das emissões e à prestação de informação sobre a trajetória de redução, obrigação intensificada na legislação que está a ser preparada naquele âmbito", sublinha.O mercado voluntário de carbono em Portugal tem por objetivo criar condições para a mitigação das emissões de gases com efeito de estufa através da criação de um mercado onde empresas e outras entidades possam adquirir créditos de carbono gerados por projetos de redução de emissões ou sequestro de carbono.O diploma recentemente publicado em Diário da República define, nesse sentido, os critérios para a elegibilidade dos projetos que podem gerar créditos de carbono no mercado voluntário de Portugal. Tudo numa lógica de "transparência das atividades desenvolvidas".O regime surge num momento em que está em preparação um regulamento europeu que estabelece um quadro de certificação da União relativo às remoções de carbono com vista a evitar o "greenwhashing".O objetivo é que sejam transacionados créditos de carbono certificados, de modo a conferir confiança aos investidores, e são incluídos neste mercado projetos desenvolvidos em território nacional quer de redução de emissões de gases com efeito de estufa, quer de sequestro de carbono.O funcionamento do mercado voluntário de carbono está assente numa plataforma pública de registo online, onde são registados todosos atores do mercado, os seus projetos e respetivos créditos verificados ou futuros e ainda todas as transações ocorridas. Cabe à Agência para a Energia (ADENE) o desenvolvimento e gestão da plataforma de registo de projetos e de créditos de carbono, bem como pelo acompanhamento e monitorização do mercado.O diploma fixa duas categorias de créditos de carbono: os créditos de carbono e os créditos de carbono +, estes últimos correspondentes a projetos que incorporem benefícios adicionais ao nível da biodiversidade e do capital natural.Este mercado voluntário integra os princípios considerados fundamentais pela União Europeia, em especial no respeitante aos princípios da adicionalidade, da monitorização, reporte e verificação.Prevê a existência de um seguro por parte dos promotores do projeto para cobrir reversões de emissões não intencionais, isto é, quando provocadas por fenómenos naturais (cheias, secas, incêndios e outras situações de força maior). Institui ainda uma bolsa de garantia pública que visa gerar confiança no mercado.O próximo passo para a implementação do novo mercado voluntário de carbono é a instituição da plataforma, sendo que estão ainda por publicar portarias complementares que regulamentam este sistema.