EDP admite que tensão no Mar Vermelho "está a tornar-se num problema"

O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade, admitiu esta quarta-feira em Davos, onde está presente esta semana para participar na reunião anual do Fórum Económico Mundial na Suíça, que a situação de tensão geopolítica no Mar Vermelho está a "tornar-se num problema" para a elétrica, tendo em conta que as"Significa mais tempo, mais custos, por isso obviamente é uma preocupação. Temos alguma flexibilidade nos projetos que construímos, e esperamos contar com esse fatos de amortecimento face ao impacto. Mas se a situação se agravar, então acho que se tornará num problema ainda maior", disse Stilwell em entrevista à cadeia de televisão CNBC.Questionado sobre se apara lidar com os impactos dos problemas de circulação de navios de mercadorias pelo Mar Vermelho, Stilwell garantiu que "sim".Notícia em atualização