Empresas de químicos mundiais assinam acordo de I&D para processamento de resíduos plásticos

Sete empresas membros da iniciativa Tecnologias de Emissão de Baixo Carbono (LCET) do Fórum Económico Mundial (FEM) assinaram um acordo de colaboração com a organização de investigação independente TNO, para estabelecer um centro de investigação e desenvolvimento (I&D) para o processamento de resíduos plásticos.





O centro vai centrar-se no desenvolvimento de novas tecnologias para o processamento de resíduos com uma menor pegada de CO2 e maiores níveis de reciclagem de resíduos plásticos. As sete empresas incluem a BASF, Covestro, Dow, Mitsubishi Chemical, SABIC, Solvay e a Lyondell Basell.





Esta cocriação entre os membros do LCET, os peritos do TNO e os parceiros de inovação resultará em soluções tecnológicas práticas e disruptivas para permitir níveis mais elevados de plásticos circulares com uma menor pegada ambiental, sublinha o FEM.





Leia Também Faltam 6,7 mil milhões de euros de investimento para cumprir objetivos de reciclagem de plásticos na Europa

Para Roberto Bocca, diretor do Centro de Energia e Materiais e membro do Comité Executivo do Fórum Económico Mundial, o novo centro de I&D "irá impulsionar soluções inovadoras para o tratamento de resíduos com menores emissões de carbono e maior circularidade", acrescentando que o FEM "está empenhado em continuar a progredir neste espaço".





Enquanto iniciativa orientada para o setor privado, os projetos do centro de I&D visam fazer progressos significativos no processamento mais sustentável de resíduos plásticos e ajudar a abordar tópicos específicos da indústria relacionados com o desenvolvimento de rotas de reciclagem mecânica e química. O primeiro conjunto de projetos deverá ser lançado no segundo semestre de 2023.





"Encontrar soluções para proteger o nosso clima é uma tarefa global e social que só será bem-sucedida se todos contribuirmos com as nossas melhores ideias. O lançamento do primeiro projeto derivado da iniciativa LCET é um feito significativo e um marco para todas as empresas membros", destaca Martin Brudermüller, presidente do LCET e presidente do Conselho de Administração da BASF. Para além disso, acrescenta, "permite-nos desenvolver tecnologias inovadoras, partilhando simultaneamente os riscos da fase inicial".





Leia Também Declaração de compromisso visa vincular indústria dos plásticos rumo à sustentabilidade

O centro de I&D LCET é o primeiro lançamento da iniciativa, que tem outros projetos em desenvolvimento para 2023.





O desenvolvimento da tecnologia estará a cargo da TNO. Henk-Jan Vink, diretor-geral desta organização de investigação independente, afirma estar "confiante em continuar a desenvolver a sua experiência no domínio da modelação circular, do know-how de embalagens e materiais e em fornecer à indústria soluções adequadas à sua utilização".