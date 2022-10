Declaração de compromisso visa vincular indústria dos plásticos rumo à sustentabilidade

A Plastics Summit - Global Event 2022 decorre hoje na Feira Internacional de Lisboa e conta com a participação dos principais stakeholders do setor, com vista a envolver toda a cadeia de valor dos plásticos para debater ideias, apresentar soluções e promover a consciencialização da cidadania climática. A organização do evento, a cargo da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos (APIP), pretende alcançar uma declaração de compromisso que envolva toda a cadeia para criar um futuro mais sustentável e circular com os plásticos.





Esta declaração irá "traduzir a visão e as ações globais, assentes em evidências científicas, que contribuirão para a criação de um futuro mais circular e sustentável, onde os plásticos serão parte integrante da solução", refere Bruno Pereira da Silva, media officer do evento, ao Negócios. Nesta declaração de compromisso serão propostas ações segmentadas em quatro eixos, nomeadamente, regulatório e processo legislativo, poluição dos oceanos, produtos sustentáveis e rotulagem ambiental e neutralidade carbónica.





O evento, que reúne convidados nacionais e internacionais, vai debater temas como a legislação e políticas aplicadas ao setor dos plásticos, soluções para os problemas de poluição, o roteiro da indústria dos plásticos rumo à neutralidade carbónica, entre outros. Trata-se de "um evento internacional e interdisciplinar que pretende sinalizar Lisboa e Portugal como o centro de debate da temática da sustentabilidade", refere Bruno Pereira da Silva.





O plástico, apesar da sua reconhecida versatilidade e utilidade, é considerado um dos maiores poluidores do planeta. Recorde-se que, em junho passado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgou que a quantidade de resíduos plásticos produzidos globalmente deverá quase triplicar até 2060, com cerca de metade a acabar em aterro e menos de um quinto a ser reciclado.





Porém, para a indústria dos plásticos o problema não está no material, mas sim no comportamento da sociedade que não os encaminhou para o local correto no seu fim de vida. Por isso, assinala Bruno Pereira da Silva, "teremos de ter melhores leis, produtos, sistemas de gestão de resíduos e sobretudo melhores comportamentos". É preciso "reduzir, reutilizar e reciclar independentemente de os produtos serem em material plástico ou de outro tipo de material".





A circularidade surge assim como a chave para agregar valor ao plástico para que este tenha "várias vidas", de forma a que no final de um ciclo possa voltar a ser uma nova matéria prima para a produção de novos produtos. Neste cenário, a inovação tem um papel fundamental. "Tendo como base este novo modelo de sustentabilidade, as empresas do setor dos plásticos em Portugal têm vindo a demonstrar uma preocupação no desenvolvimento de novos materiais e produtos que, por um lado, incorporem material reciclado na sua composição e, por outro, tenham a capacidade de ser reciclados no seu fim de vida", refere Bruno Pereira da Silva.



Neste sentido, encontra-se atualmente em execução em Portugal um projeto de investigação, desenvolvimento e inovação, o Better Plastics, que apresenta um ecossistema com mais de 50 membros da cadeia de valor e pretende promover a transição do setor dos plásticos em Portugal para uma economia mais circular e neutra em carbono. O projeto tem um investimento de 6.3 milhões de euros.





De salientar também a iniciativa da APIP para a transição verde da indústria dos plásticos, Agenda Verde Sustainable Plastics, aprovada no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência. O consórcio reúne 39 empresas e 10 entidades não empresariais do sistema científico e tecnológico, com um investimento de cerca de 40 M€.